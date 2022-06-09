Оскорбление пророка Мухаммеда взорвало Индию

Как минимум два человека в минувшие сутки стали жертвами столкновений в индийском городе Ранчи (штат Джаркханд), вызванных неоднозначными высказываниями двух представителей правящей Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти», БДП) о пророке Мухаммеде, сообщил телеканал NDTV.

По его данным, десять человек в ходе этих столкновений получили ранения. На фоне этих событий в нескольких районах штата введен комендантский час.

Беспорядки начались после молитвы 10 июня. Участники протестных акций потребовали немедленного ареста официального представителя партии Нупуры Шармы за богохульство.

Протесты также проходят в Нью-Дели, Морадабаде, Праяградже, Сахаранпуре и других городах. Полиция усилила меры безопасности в Канпуре, Лакхнау и Фирозабаде. Власти союзной территории Джамму и Кашмир решили отключить в ряде городов интернет, в некоторых округах ввели комендантский час.