Байден: Зеленский не хотел слышать о российской угрозе

В Киеве не верили в сообщения от властей США о риске использования Россией своих вооруженных сил на территории Украины, эта реакция понятна, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Лос-Анджелесе, передает Bloomberg.

«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он собирался пересечь границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди», — сказал он.

Власти США с конца прошлого года неоднократно предупреждали о риске начала боевых действий в Украине, однако в Киеве с сомнением относились к этой информации. Зеленский заявил 20 февраля о благодарности в адрес американской разведки, отметив, что доверяет он при этом разведке Украины, которая не видит риска использования Россией вооруженных сил.