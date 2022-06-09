Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о серьезных рисках в сфере безопасности КНДР, а также призвал продолжать укрепление обороноспособности страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам политика, в настоящее время ситуация в сфере безопасности вокруг КНДР «очень серьезна, окружающая обстановка несет риски крайнего обострения». Подобное положение вынуждает и дальше заниматься целями по укреплению обороноспособности страны, уточнил Ким Чен Ын.

Ранее лидер КНДР поручил тщательно разобраться в тайном бегстве пяти северокорейцев в Китай, а также сурово наказать причастных к инциденту. По предварительной информации расследования, группа местных жителей уехала из деревни на острове Вихва. Считается, что они хорошо знали регион и водные пути благодаря контрабандной деятельности.