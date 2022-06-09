МВД предупреждает о шантаже в соцсетях

"Есть случаи шантажа в соцсетях через управляемые из-за рубежа фейковые аккаунты". Об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он сказал, что в связи с этим уже обратились несколько человек: "Мы рекомендуем пользователям соцсетей быть осторожными, избегать неэтичных, вызывающих дискуссии отношений.

Злоумышленники, угрожая передать полученную в личной переписке информацию, фото- и видеокадры лицам, находящимся в списке друзей, вымогают первоначально от 500 до 1000 евро".