Лидер Туркменистана пересел на Aurus

Туркменистан приобрел первый лимузин Aurus для своего президента Сердара Бердымухамедова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительству Туркменистана.

«Республика Туркменистан приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine. Именно на нем передвигался президент Туркменистана в рамках своего визита в Российскую Федерацию», - уточнил собеседник агентства.

По его словам, этот автомобиль является наиболее безопасным транспортным средством, поскольку имеет наивысший уровень баллистической защиты.