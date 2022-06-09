Как сообщает пресс-служба «Азеришыг», новая подстанция, возведенная вблизи площади Физули на территории Ясамальского района столицы, построена для удовлетворения стремительно растущего спроса города Баку на электроэнергию, обеспечения надежности и устойчивости энергоснабжения. Кроме того, подстанция также предназначена для распределения в перспективе нагрузок и передачи электроэнергии между 220-киловольтными подстанциями «Мушвиг» и «Хырдалан» с целью обеспечения надежности и устойчивости электроснабжения города. Соединение подстанции, которая является составной частью новой 110-киловольтной кольцевой сети, будет осуществляться через подстанции «Ясамал-1», «Тезе Базар», «Зефер» и «Даглыг». Подстанции «Ясамал-1» и «Даглыг» являются действующими, а «Тезе базар» и «Зефер» - будут построены. Подстанция оснащена современным элегазовым оборудованием, электронными устройствами релейной защиты и автоматическими устройствами.

Связь этой подстанции с действующими и планируемыми к созданию 35- и 10-киловольтными сетями обеспечит благодаря кольцевым схемам, которые будут созданы между другими 110-киловольтными подстанциями, удовлетворение возросшего в центре города спроса на электроэнергию и управление ею посредством автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления (SCADA) – оперативность передачи мощностей из одного источника в другой, а также устойчивость электроснабжения.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о том, что внедрение цифрового управления или интеллектуально-цифровое управление распределительными сетями обеспечивают непрерывный контроль над процессами передачи и распределения электроэнергии, кроме того, современные компьютерные программы устраняют влияние человеческого фактора. С другой стороны, цифровизация является важным определяющим технологическим средством улучшения экономической эффективности в рамках установленных международных требований к электрическим сетям.