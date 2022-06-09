Участники заседания говорили много и красиво. Придумали даже новый термин «неделимая безопасность», хотя толком не смогли объяснить его значение. Как всегда блистал глава российской дипломатии Сергей Лавров, уважаемый. Правда, ключевые слова, им использованные, были «ОДКБ должна» и «ОДКБ будет».

У участников заседания не хватило смелости прямо сказать, что ОДКБ - рыхлая и слабая структура, созданная как жалкая копия НАТО, которая за три десятка лет не превратилась в серьезный военно-политический союз. И нужная Москве больше, чем остальным участникам, поскольку даже осознание общих угроз у государств-членов ОДКБ отсутствует.

Словом, все в его выступлении выглядело примерно так же, когда глава Роскосмоса говорит о космических достижениях Москвы, которых нет, но которые в этой умирающей отрасли обязательно появятся. Главное - в это истово верить и не оглядываться на успехи остального мира.

Так, к примеру, он говорил, что «ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике». Кстати, где это? Или вот: «ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни».

Достаточно сказать, что ни одна страна ОДКБ не признала Крым российским, не намерена признавать ЛНР и ДНР, не поддержала своего участника Армению в конфликте с Азербайджаном. И уж тем более – не собирается принимать участия в том, что в Москве стыдливо называют «спецоперацией» в Украине.

В большинстве государств-членов ОДКБ полностью отсутствует понимание того, зачем Россия ввязалась в эту авантюру, причем не предупредив их. Поэтому они считают, что это проблема Москвы, которую они не должны разделять. А уж тем более – страдать от них, поскольку сейчас экономические связи с Россией вполне могут вызвать вторичные санкции Запада, что им совершенно не нужно. А потому, по здравому размышлению, они будут стремиться дистанцироваться от Москвы и от Минска, которые под эти санкции уже попали. Проще говоря, российская власть сама, своими руками запустила механизм естественного умирания ОДКБ и лишения его любых перспектив для развития.

На Западе это прекрасно понимают и не торопятся с санкциями против формальных союзников России. А то, что они именно формальные, - уже совершенно не секрет. Более того, не просто формальные, но и начинающие посматривать в другую сторону. И в этом случае весьма показательно участие кыргызстанских военных в масштабных международных военных учениях «Эфес-2022» в Турции.

Прибывшая туда делегация из Бишкека во главе с министром обороны Бактыбеком Бекболотовым не только ознакомилась с продукцией оборонно-промышленного комплекса Турции, но и обсудила развитие военного сотрудничества с министром Национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Члены ОДКБ, за исключением Москвы и Минска, понимают, что сегодняшняя Россия хороших перспектив не имеет, и идти в «российский рай» вместе с ней они не хотят. Вместе с тем они опасаются, что сегодня их выход из ОДКБ может повлечь за собой высокую цену. Поэтому не спеша, не делая резких движений, они будут все больше сокращать свое участие в этой организации, параллельно с этим ища новых союзников в деле обеспечения собственной безопасности. Как долго будет длиться этот процесс – пока неизвестно. Но его необратимость уже очевидна.