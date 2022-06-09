The Washington Post: В Украине заканчиваются боеприпасы

В Украине заканчиваются боеприпасы, а перспективы на линии фронта туманны. Об этом пишет The Washington Post. Издание отмечает, что надежды на то, что Украине удастся вернуть территории, угасают перед лицом огневой мощи России.

"Эйфория, которая сопровождала непредвиденные ранние победы Украины против российских войск, угасает, поскольку Москва приспосабливает свою тактику, восстанавливает свои шаги и утверждает свою подавляющую огневую мощь против украинских сил", - говорится в статье.

Новые обещанные западные системы вооружения поступают, но слишком медленно и в недостаточном количестве, чтобы предотвратить постепенные, но непрерывные завоевания России на Донбассе.

"Украинцы все еще отбиваются, но у них заканчиваются боеприпасы, а потерь несут гораздо больше, чем на начальных этапах войны. Россияне все еще делают ошибки, а также теряют людей и технику, хотя и меньшими темпами, чем в первые месяцы конфликта", - пишет издание.

Один из признаков того, что они страдают от недостатка оборудования, замечен на видео в социальных сетях, где сотни законсервированных танков советских времен Т-62 снимают со складов для отправки в Украину.