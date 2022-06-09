Саакашвили предложил свой вариант решения абхазского вопроса

Как передает Грузия Online, на своей странице в Facebook экс-президент написал, что в ближайший период, после победы Украины, Грузия не только вступит в Евросоюз, но и сможет вести переговоры с людьми, проживающими сегодня на захваченных Россией территориях.

«С уходом российской армии цхинвальский вопрос будет решаться сам собой - кто должен уйти, уйдет, а кто останется, нам нечего с ними делить», - написал он.

По его словам, абхазам следует предложить создать грузино-абхазскую федерацию с административным центром в Кутаиси.

«Ситуация с Абхазией сложнее. Там проживает гораздо больше людей, чем в Самачабло, и степень отчуждения тоже выше. На мой взгляд, мы должны предложить им создать общее грузино-абхазское государство, грузино-абхазскую федерацию с административным центром в Кутаиси. В этом государстве будет двойное гражданство, а это значит, что гражданин Абхазии автоматически будет гражданином Грузии, а гражданин остальной Грузии не будет автоматически гражданином Абхазии. Это снимет страх абхазов перед ассимиляцией. И грузинский, и абхазский будут официальными государственными языками. В Кутаиси парламент будет двухпалатным, и оба субъекта федерации будут иметь равное представительство в верхней палате», - написал он.

При этом Саакашвили считает, что президент Абхазии всегда должен быть вице-президентом Грузии. По его мнению, следует указать переходный период (3-5 лет), в течение которого произойдет интеграция вооруженных сил, таможни и пограничной службы.

«Конечно, должна быть полная свобода передвижения внутри федерации и общий режим безопасности. Пойдут ли на это абхазы? Последние десятилетия хорошо показали, что у Абхазии нет шансов на международное признание. Вместе с Грузией по предлагаемой нами модели она может стать полноценным субъектом федерации и частью Евросоюза с полными гарантиями развития и защиты идентичности. Мы уже должны обсуждать и спорить на такие темы, чтобы быть готовыми к большим переменам и не упустить исторический шанс. По моим расчетам, в условиях объединения с Абхазией через 3-4 года единый национальный продукт Грузии увеличится в 2-3 раза, что скажется на благосостоянии каждой грузинской и абхазской семьи. Вместе с Абхазией вся Грузинская Федерация сможет за 6-7 лет увеличить количество туристов до 20 миллионов. Начнется бум портовой инфраструктуры, будет много других плюсов», - написал Михаил Саакашвили.