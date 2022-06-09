МЧС готовится к пляжному сезону

Госслужба по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС провела совещание по подготовке к пляжному сезону. В совещании приняли участие представители руководства службы, поисково-спасательных формирований и спасательных пунктов на водах.

Открывая мероприятие, начальник Службы, генерал-майор внутренней службы Руфат Фарадов дал подробную информацию о мерах, принятых по борьбе с несчастными случаями на воде в 2021 году. При этом внимание уделялось проводимой работе по совершенствованию поисково-спасательных работ на водоемах, водолазных работ и управлению в этой области.

Далее работники структурных подразделений Службы выступили с докладами об организации подготовки к пляжному сезону 2022 года, разъяснительной работе среди населения по предупреждению несчастных случаев на воде, соблюдении правил безопасности, а также техническими требованиями безопасности при использовании аварийно-спасательных средств.

В завершение глава службы дал соответствующие указания по обеспечению безопасности людей на воде и более эффективной организации поисково-спасательных работ.