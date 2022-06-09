Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме в Сингапуре заявил о возможности голода в Азии и Африке в связи с прекращением поставок зерна с Украины, что приведет к политической нестабильности и череде переворотов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы украинского государства, нехватка продовольствия приведет к политическому хаосу, за которым может последовать свержение правительств множества стран, а также изгнание политиков.

«Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран», — резюмировал Зеленский.