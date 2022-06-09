Отдел информации 14:31

Турецкая армия начинает крупномасштабную военную операцию против афиллированных с РПК террористических группировок на севере Сирии с участием 25 тысяч собственных военнослужащих и тысяч бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии. Согласно последней информации из региона, первая волна атак на подконтрольные курдам районы Манбидж и Тель-Рифат будет нанесена Сирийской национальной армией. Они уже заняли позиции вдоль 130-километровой линии соприкосновения и ждут приказа об атаке. В то же время артиллерия, ракетные установки и танки турецкой армии были переброшены на огневые позиции на севере Сирии. Отмечается, что приказ о начале операции может поступить в любое время.

Корреспонденты CNN Turk в регионе сообщают, что за прошедшие сутки большое количество грузовиков с военной техникой и боеприпасами в сопровождении силовиков пересекли границу и вошли в подконтрольные турецкой армии районы на севере Сирии. В то же время Сирийская национальная армия продолжает концентрироваться в различных районах северной Сирии в направлении городов Тель-Рифат и Манбидж. Тем временем небольшое количество российских сил, дислоцированных в мае в Тель-Рифате, и подразделения сирийских правительственных сил, действовавших совместно с курдами, покинули этот район. В Манбидже все еще находится небольшое количество российских войск, но они лишь патрулируют территорию. Ранее сообщалось, что Россия дала Турции "зеленый свет" на проведение новой военной операции на севере Сирии, ограниченной Манбиджем и Тель-Рифатом. Российско-турецкое соглашение по северу Сирии рассматривается как ответ на нейтральную позицию Анкары в отношении Украины и ее отказ присоединиться к санкциям против России.

В то же время США перебрасывают боеприпасы, тяжелое вооружение и противотанковые ракеты "Сирийским демократическим силам", состоящим в основном из курдских боевиков, в ответ на нападение турецкой армии. В недавнем сообщении турецкой разведки говорится, что у курдов имеется большое количество минометов, пулеметов и противотанковых ракет американского производства. Турецкие СМИ также сообщают, что первая волна военной операции начнется силами в 25 тысяч человек. Аднан Абу Фейсал, один из командующих Сирийской национальной армией, сообщил журналистам, что его силы завершили все приготовления в направлении Манбиджа и ждут приказа о наступлении. "Мы завершили все приготовления вдоль 130-километровой линии соприкосновения. Просто не терпится положить конец семилетней террористической оккупации и одержать новые победы вместе с нашими турецкими братьями", - сказал он. Другой командующий Сирийской национальной армией Ридван Календер заявил, что в Тель-Рифате и Манбидже были подняты флаги Сирии. В обоих районах присутствуют танки и бронетехника сирийской армии. Кроме того, поддерживаемые Ираном шиитские боевики были задействованы для поддержки курдов. Однако командующий уверен, что как только начнется турецкая атака, эти силы покинут Манбидж и Тель-Рифат.