Германия поставит Украине гаубицы

Посол Украины в Берлине Алексей Мельник заявил, что правительство Германии назвало примерные сроки начала поставок вооружений Киеву, пишет украинское издание НВ.

По его словам, семь гаубиц, которые обещали немецкие власти, украинская армия получит 22 июня. Еще 30 самоходных зенитных систем «Гепард» планируется поставить в течение лета: 15 - до конца июля и еще 15 - до конца августа.

Мельник отметил, что это лишь «два решения из всех объявленных немецким правительством на сегодняшний день, которые находятся в стадии реализации».