Зеленский: «Великая» Россия ворует троллейбусы в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия пытается полностью уничтожить международное право, чтобы спокойно грабить оккупированные территории.

По словам Зеленского, с 24 февраля Россия пытается сделать невозможной свободную жизнь в Украине, для чего обстреливает города и сделала Черное море наиболее опасным на планете.

"Одних только крылатых ракет Россия применила уже 2595 против Украины. Россия активно грабит территории, которые удалось оккупировать. Оттуда вывозят все. Совершенно. От машин, оставшихся во дворах, до оборудования захваченных заводов, от металлолома до зерна.

Только представьте, до какой низости дошла Россия, если ее представители украли из Мариуполя, полностью разрушенного ею, даже несколько уцелевших троллейбусов. Вот такая она "великая" Россия. Ворует троллейбусы”, - сказал он.