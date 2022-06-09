Чавушоглу назвал самые важные угрозы для НАТО: Россия и терроризм

Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.

«Мы провели переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре, в ходе которых мы обсудили возобновление переговоров между Россией и Украиной и снятие ограничений на поставки зерна. Мы считаем, что предложенный ООН план по вывозу зерна из украинских портов является самым правильным, и сторонам следует его обсудить. Мы заявили о готовности провести в Стамбуле встречу по этому вопросу между Россией, Украиной, Турцией и ООН, это предложение ООН. Наша позиция была ясно донесена, сейчас мы ждем ответа от России как по встрече, так и по другим деталям», — сказал он.

По словам Чавушоглу, в предстоящий период Турция продолжит уделять внимание данным темам.

Он также отметил, что Россия и терроризм являются двумя самыми важными угрозами для НАТО.