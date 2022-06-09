Выступая на онлайн-церемонии подписания, заместитель генсека ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков рассказал об отношениях между его организацией и Азербайджаном и поблагодарил ГТК за налаживание плодотворного сотрудничества. Представитель ООН подчеркнул, что Азербайджан является одним из долгосрочных и престижных бенефициаров Программы предотвращения поездок террористов.

Правительство Азербайджана в лице Государственного таможенного комитета (ГТК) и Организация объединенных наций в лице Контртеррористического управления ООН подписали меморандум о взаимопонимании.

Председатель ГТК Сафар Мехтиев, в свою очередь, сообщил, что ООН и Азербайджан наладили эффективное сотрудничество в различных сферах, в том числе в области безопасности, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.

Было отмечено, что историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне имеет значение не только в контексте восстановления исторической справедливости, но и для укрепления мира и интеграции, будущего экономического развития региона.

Мехтиев отметил, что расположение Азербайджана на стыке международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг привело к увеличению в последние годы пассажирских и грузовых потоков в страну. Это, в свою очередь, увеличило потребность в технологиях, основанных на управлении рисками - для усиления мер безопасности и более эффективного внедрения соответствующих механизмов государственного контроля.

Председатель госкомитета подчеркнул, что инновации, отвечающие вызовам современности, имеют особое значение при осуществлении функционального управления. ГТК, по его словам, уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества в области применения передовых технологий и накопленного опыта. Мехтиев также отметил, что ГТК придает большое значение сотрудничеству в рамках Программы предотвращения поездок террористов.

Председатель комитета также сообщил, что в целях повышения эффективности сотрудничества в этой сфере в рамках указа Кабинета министров Азербайджана ГТК создал рабочую группу по системам пассажирской информации и регистрации имен пассажиров, которая успешно продолжает свою деятельность.

Сафар Мехтиев рассказал о сотрудничестве в формировании пассажирского информационного центра, укреплении кадрового потенциала, изучении передового опыта, и поблагодарил Контртеррористическое управление ООН за проделанную работу и поддержку.

По итогам мероприятия в режиме онлайн был подписан меморандум о взаимопонимании. Подписанный меморандум будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества сторон в вышеуказанных сферах.