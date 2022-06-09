В Канаде заявили, что у них нет обещанного Украине оружия

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что вооружение для Украины приходится покупать у США, так как у страны этого обещанного оружия нет, пишет РИА «Новости».

По его словам, Оттава уже поставила в Украину вооружение на сумму $200 млн, из которых $100 млн пришлись на тяжелые вооружения, в том числе гаубицы М777 howitzer и боеприпасы к ним.

Кроме того, он добавил, что Канада также согласовала новый пакет военной помощи на $400 млн. По словам Бейкера, для страны «это очень значительные деньги».