11 июня в Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике и региональным вопросам. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Открывая мероприятие, председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов сказал, что гордится тем, что заседания парламентских комитетов проходят в культурной столице Азербайджана - Шуше.

Он поблагодарил председателя парламента Сахибу Гафарову за поддержку в проведении заседаний комитетов Милли Меджлиса в Шуше. Председатель комитета отметил, что заседание посвящено слушаниям на тему “Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны - адрес нового регионального, социально-экономического, аграрного развития”.

Выступившие на слушаниях выразили уверенность в том, что всестороннее развитие экономических зон будет способствовать дальнейшему росту экономики и могущества государства.