Принц Чарльз осудил решение о высылке мигрантов в Руанду

Британский принц Чарльз осудил решение правительства принудительно высылать нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, принц огорчился в связи с тем, что первая отправка мигрантов в Руанду пройдет в июне, так как в этом же месяце премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет представлять королеву Елизавету II на встрече глав правительств стран-членов Содружества наций (CHOGM).

По его словам, весь подход правительства отвратителен. «Было очевидно, что он не очень впечатлен выбранным правительством маршрутом», — подчеркнул источник.

В свою очередь, в пресс-службе резиденции принца Кларенс-хауса не опровергли выводы издания об отношении принца Чарльза к принудительной высылке мигрантов, однако добавили, что он не пытался таким образом оказать давление на правительство.