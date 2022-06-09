Гарибашвили счел резолюцию Европарламента оскорбительной

Резолюция Европарламента (ЕП), в которой речь идет о положении дел в грузинских СМИ, является оскорбительной. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Оскорбительной является резолюция, которая пронизана ложью, неточной информацией. В ней я также увидел иррациональность. Все разумное из этой резолюции изъято. Конечно, есть множество фактических неточностей, много лжи, в связи с чем мне очень жаль», — цитирует его ТАСС.

Грузия ни у кого ничего не клянчит, грузины — одна из цивилизованных наций, продолжил глава правительства. «То отношение к Грузии и грузинскому народу, которое показали 300 европарламентариев, стало безответственным и оскорбительным», — заключил он.

Европарламент в четверг принял резолюцию о положении СМИ в Грузии. В документе присутствует призыв рассмотреть возможность введения персональных санкций против основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили из-за негативного влияния на грузинскую демократию.