Экс-депутата нашли мертвым в Москве

Экс-депутата Государственной думы от партии ЛДПР Юрия Мамонова нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело бывшего народного избранника обнаружили в квартире дома на Садовой-Кудринской улице.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что вероятной причиной смерти Мамонова могла послужить острая сердечная недостаточность.

В настоящий момент официальные подробности обстоятельств смерти Мамонова не приводятся. Также нет сведений, зафиксированы ли следы насильственной смерти на теле бывшего депутата российского парламента.

Ему было 64 года. Мамонов являлся депутатом ГД РФ с 2000 по 2003 год. Член комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи.