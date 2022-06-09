Стрелков назвал успехи украинской армии

Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) констатировал, что украинские воины выбили 70% донецкой пехоты и точно создали ударную группировку для контрнаступления под Херсоном.

По его мнению, успех ВСУ на Херсонском направлении реальный. Более того, он похвалил Генштаб ВСУ за такую тактику.

«Жду сражения за инициативу: или наши начнут где-то еще наступать свежими силами, которые сейчас спешно формируют, или украинцы, которые уже создали ударную группировку. На Херсонском направлении они создали ее точно… Здесь уже дело в том, удержат ли наши», - заявил Стрелков.