«Формула-1»: канадец Стролл влетел в бакинскую стену, а квалификацию выиграл монегаск Леклер видео, обновлено 19:29

Отдел спорта

Квалификацию выиграл монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари».

Завтра он начнет Гран-при Азербайджана с поул-позишн. Основная гонка стартует в 15:00.

2-е место занял мексиканец Серхио Перес, 3-е – Макс Ферстаппен. Оба представляют «Ред Булл».

*      *       * 18:33

Канадец Лэнс Стролл выбыл из борьбы, врезавшись в стену.

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*       *       * 18:02

В Баку начинается квалификационный заезд «Формулы-1».

До этого пилоты приняли участие в третьем квалификационном заезде, в котором лучшее время показал мексиканец Серхио Перес из Red Bull.