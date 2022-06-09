«Формула-1»: канадец Стролл влетел в бакинскую стену, а квалификацию выиграл монегаск Леклер видео, обновлено 19:29
Квалификацию выиграл монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари».
Завтра он начнет Гран-при Азербайджана с поул-позишн. Основная гонка стартует в 15:00.
2-е место занял мексиканец Серхио Перес, 3-е – Макс Ферстаппен. Оба представляют «Ред Булл».
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Канадец Лэнс Стролл выбыл из борьбы, врезавшись в стену.
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В Баку начинается квалификационный заезд «Формулы-1».
До этого пилоты приняли участие в третьем квалификационном заезде, в котором лучшее время показал мексиканец Серхио Перес из Red Bull.