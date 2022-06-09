Экологическая катастрофа в Зангезуре: по центру Кафана текут желто-коричневые воды

Как заявил вице-мэр Кафана Марат Арутюнян, улицы залило еще со вчерашнего дня, в настоящее время их очищают и ведут работы по установлению причины.

В Сюникской области Армении (Зангезур) произошла экологическая катастрофа, в результате чего город Кафан затоплен желтовато-оранжевыми водами, пишут армянские СМИ.

Он связывает это с Кафанским рудником - шахтой Каварт, который закрыт и не эксплуатируется.

Такое происходит периодически, ничего чрезвычайного в этом нет, в последний раз нечто подобное было несколько месяцев назад", - сказал он.

Проблема рудника поднимается экологами с 2014 года. Периодически из-за дождей желтые воды заброшенной подземной шахты в городе Кафане затапливают улицы.

Экологи утверждают, что из шахты вытекает кислотный дренаж, который опасен. Получается, что дождевая вода вымывает из шахт тяжелые металлы, а кислотные смеси текут по улицам Кафана и впадают в ближайшую реку.