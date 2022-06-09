Блогер-миллионник пишет о бакинской Формуле

В Баку прибыли известные блогеры из многих стран мира, чтобы наблюдать за соревнованиями «Формула-1» Гран-при Азербайджана.

Одной из таких блогеров является «Sadaf» из Соединенных Штатов Америки (Сан-Франциско) с 1,9 млн подписчиков.

Она поделилась фото с места проведения «Формулы-1». «Sadaf» также поделилась публикациями в связи с туристическими достопримечательностями из «Старого города» (Ичеришехер), Дворца Ширваншахов, Приморского национального парка.

Она также попробовала блюда азербайджанской национальной кухни и написала положительный отзыв. Затем «Sadaf» и другие всемирно известные блогеры посетили место проведения «Формулы-1» Гран-при Азербайджана, откуда они поделились фото и видео. Эти публикации привлекли внимание подписчиков.