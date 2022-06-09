США предложили способ урегулировать приднестровский конфликт

Посол США в Молдове Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус. Дипломат высказал такое мнение в ходе визита в город Бельцы. Этот город считают «северной столицей» республики.

Ранее вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что формат «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта утратил функциональность. Причину он увидел в обострении отношений между Украиной и Россией. Однако официальный Кишинев не настаивает на изменении формата.

В переговорах «5+2» участвуют: Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США в качестве наблюдателей.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдовы соблюдались», - отметил посол США. «Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдовы», - сказал Логсдон в ходе своего визита. Трансляция велась на Youtube-канале бельцкого проекта Nordnews.