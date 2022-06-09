Финляндия отказалась выполнять условия Турции

Финляндия отказалась выполнить условия Турции по вступлению в НАТО и выдать ей гюленистов. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией «Рабочая партия Курдистана», - сообщает издание.

Отмечается, что Финляндия получила от Турции десять запросов об экстрадиции, из них были удовлетворены только семь. Но эти семь запросов не были связаны с терроризмом.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая подали заявку на вступление в НАТО на фоне ситуации в Украине. Турция же заблокировала рассмотрение заявок.