Турция ограничит проживание иностранцев в 1200 районах городов

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в субботу, что турецкие власти снижают квоту на проживание иностранцев в районах городов с 25% до 20%. Об этом пишет газета Yeni Safak.

По словам Сойлу, «по меньшей мере 1200 районов будут закрыты для проживания иностранных граждан» из-за превышения действующей квоты.

При этом Сойлу не сообщил, в каких именно районах турецких городов иностранные граждане более не смогут проживать.

В феврале в Турции впервые сообщили о введении квот на выдачу вида на жительство иностранцам. Как сообщили местные СМИ, такое решение приняли из-за увеличившегося потока сирийских беженцев, прибывающих в Турцию преимущественно из Дамаска.