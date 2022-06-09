МИД Северной Кореи впервые возглавила женщина

Впервые министром иностранных дел КНДР стала женщина. На пост главы северокорейского внешнеполитического ведомства назначена Чхве Сон Хэ, которая ранее являлась замминистра иностранных дел и выступала главным переговорщиком Пхеньяна по ядерным вопросам, сообщило в субботу, 11 июня, государственное информагентство ЦТАК.

На этом посту она сменила бывшего армейского офицера Ли Сон Гвона. Еще на посту замглавы МИД 57-летняя Чхве Сон Хэ считалась одной из немногих женщин в правящей элите Северной Кореи. Она сыграла важную роль на встречах руководителя КНДР Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2018 и 2019 годах. Кроме того, в апреле 2019-го она сопровождала Ким Чен Ына в его первом государственном визите в Россию.