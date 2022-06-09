Госдеп США призывает к бойкоту Петербургского экономического форума

Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс призвал другие страны и компании к бойкоту Петербургского экономического форума, сообщает ВВС.

"Правительство США не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме ни в каком качестве. Мы призываем правительства и компании присоединиться к нашему бойкоту", - написал Прайс в Twitter. По его словам, Госдеп надеется показать Кремлю, что никто не будет вести бизнес со страной-агрессором.

Форум пройдет 15-18 июня. Он задумывался как "ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов".

В этом году российские СМИ утверждают, что в форуме примут участие представители 115 стран. Среди участников, сообщают СМИ, представители ОАЭ, Турции, Венесуэлы и Египта, а также представители бизнес-объединений Италии, Канады, США, Франции и члены научного и культурного сообщества Китая, Индии и Кубы.