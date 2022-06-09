Сборная Украины по футболу разгромила Армению

Сегодня в Лиге наций украинцы в Польше принимали Армению и разгромили соперника со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. Авторы мячей – Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко.

Ранее украинцы обыграли Ирландию со счетом 1:0. У Украины 6 очков, и она занимает 1-е место. Все эти команды, а также Шотландия выступают в группе 1 лиги «B».

Напомним, украинцы не смогли пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре, уступив в решающем матче Уэльсу (0:1).