Делегация парламента Словакии в Шуше

Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Словакии во главе со спикером Национального совета Словакии Борисом Колларом посетила культурную столицу Азербайджана - город Шушу. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, гостей сопровождали зампредседателя парламента Азербайджана Адиль Алиев и другие официальные лица. В рамках поездки гости прибыли в международный аэропорт Физули и ознакомились с техническими возможностями аэропорта. Далее они посетили очищенную от мин территорию Физулинского района, где гостям рассказали о ходе процесса разминирования района.

В Шуше словацкую делегацию встретил спецпредставитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, который рассказал гостям об истории города, шушинской крепости и проводимых здесь строительных работах.

Словацкие парламентарии также осмотрели крепостные стены города Шуша, ознакомились с проводимыми в городе реставрационными работами. На Джыдыр-дюзю гостям рассказали о героической операции азербайджанских военных по освобождению этого города.

В Шуше Борис Коллар дал интервью словацкому телеканалу STV, где рассказал об истории расстрелянных армянами памятников известным деятелям азербайджанской культуры - Хуршудбану Натаван, Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю, и поделился мнением о поездке.