Фрэнсис Фукуяма: «Путин полностью проиграл и попадет под влияние Китая»

"Новый мировой порядок обретает форму. Это результат многолетней борьбы лагеря демократических стран Запада против авторитарных режимов, прежде всего России и Китая. Эта война является кульминацией этого процесса. Россия идет к поражению, уже потерпев череду неудач на поле боя, и далее будет вытеснена с Донбасса украинской армией. Это катастрофический провал Путина. Не только на войне. Это полный политический провал", - заверил политолог.

Президент России Владимир Путин, по мнению американского политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы, потерпел полный политический провал. Война РФ против Украины не только изменит мировой порядок, но и станет катастрофой для российского правителя. Свои мысли Фукуяма изложил в интервью немецкой газете "Вельт". Он уверен, что Москва дорого заплатит за вторжение в Украину.

Фукуяма выделил несколько основных моментов, которые повлияли на мироустройство вследствие войны, развязанной Путиным в Украине.

1) НАТО будет расширено за счет включения Швеции и Финляндии.

2) Запад давно не был таким единым.

3) Германия пересмотрела свою восточную политику последних 40 лет.

4) США восстановили лидерство, утраченное при Трампе.

5) Запад принял в союзники Украину и оказывает ей массированную помощь.

Фукуяма полагает, что России будет очень трудно выбраться из той пропасти, в которую она себя бросила. Эта страна станет изгоем и будет исключена из международного сообщества как Северная Корея.

Также философ отметил, что Китай может применить давление к ослабевшей России, к примеру, в Сибири.

"Я не думаю, что китайцы сделают это силой оружия. У них есть другие способы получить российские ресурсы, такие как нефть и газ. Кроме того, Россия, наказанная санкциями, уже сейчас умоляет Китай купить эту продукцию. Путин обязательно попадет в сферу влияния Китая. Помимо сходства, в поведении Китая и России есть и различия. Раньше я думал, что Россия не захочет применять силу, например, как Советский Союз на Ближнем Востоке. Но Путин научил меня другому. Он применил силу и ввел войска в Сирию, Крым, на Донбасс и даже отправил в Венесуэлу. А теперь он вторгся в Украину. Он безрассудно пошел на большой риск", - пояснил Фукуяма.

Эксперт подчеркнул, что "китайцы не настолько тупые" и обладают терпением.

"Они знают, что благодаря своей экономике и технологиям станут сильнее. Рискованный военный авантюризм не в стиле Китая", - уверяет Фукуяма и подчеркивает, что Запад категорически не должен быть экономически зависим от авторитарных режимов - ни от России, ни от Китая.