Зеленский попросил ЕС ввести седьмой пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести седьмой пакет санкций против России. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Война продолжается, а значит, нужен седьмой санкционный пакет", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, нужно ввести санкции против всех российских должностных лиц и судей, работающих на войну и репрессии.

Европейский союз должен полностью заблокировать деятельность всех российских банков. Прежде всего, это касается "Газпромбанка", через который происходит финансирование антиевропейской политики РФ.

"Также нужны санкции против компаний, так или иначе помогающих российскому государству, то ли в военной сфере, то ли в подавлении демократии", - отметил Зеленский.