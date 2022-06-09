Сторонники ПКК напали на азербайджанца в Лондоне

В Лондоне сторонники террористической организации ПКК (Рабочая партия Курдистана) напали на выходца из Азербайджана.

Инцидент имел место во время акции, устроенной пособниками группировки у штаб-квартиры ВВС, недалеко от площади Пикадилли, передает «Анадолу».

Участники сборища протестовали против возможной контртеррористической операции ВС Турции на севере Сирии.

Противостояние возникло после того, как азербайджанец сделал пальцами знак «серых волков» в ответ на демонстрируемый митингующими жест «виктория».

После этого участники шествия, выкрикивая лозунги в поддержку лидера террористической организации Абдуллы Оджалана, напали на азербайджанца. Пострадавшего ударили кулаком в челюсть.

Сторонники террористов вступили в перепалку и с полицейскими, когда стражи порядка вмешались в происходящее.