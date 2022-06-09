Кадыров требует смертной казни

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал смертный приговор «ДНР» иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Другим наемникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней», - заявил он.

Кадыров выразил удивление касательно реакции британского политического истеблишмента, считающего приговор нелегитимным.

«Якобы британские наемники на самом деле должны считаться военнопленными», - пояснил он. При этом глава Чечни напомнил, что один из осужденных, британец Пиннер Шон, находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и был признан террористом.