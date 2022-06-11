МВФ обеспокоен бюджетом Пакистана

Министр финансов Пакистана Мифтах Исмаил заявил в субботу, что Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность по поводу недавно представленного бюджета страны, но правительство уверено, что сможет внести изменения, чтобы удовлетворить кредитора, сообщает Reuters.

В пятницу правительство представило бюджет на 2022-23 годы в размере 9,5 трлн пакистанских рупий (47,12 млрд долларов), направленный на жесткую фискальную консолидацию в попытке убедить МВФ возобновить столь необходимые выплаты по программе спасения.

«У МВФ все еще есть некоторые опасения по поводу нашего бюджета, цифр и тому подобного», - сказал министр финансов Пакистана.