Испании запретили помогать Украине танками

Германия заблокировала планы правительства Испании передать Украине 40 старых танков немецкого производства Leopard 2A4. В Европе есть неформальная договоренность не передавать Украине танки. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Если бы Берлин согласился, это был бы первый случай, когда член НАТО поставил боевые танки Украине, отмечает издание.

Но, по данным источников издания, испанцы резко отступили. Федеральное правительство Германии предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и неформального) решения не снабжать Киев танками.