В словацком Кошице состоялся финал чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные Азербайджана и Румынии.

Эта победа дорога еще и тем, что в составе сборной Азербайджана нет ни одного легионера, в отличие от футбола или футзала.

Это исторический успех азербайджанского спорта и футбола в частности. Дело в том, что ранее никогда в игровых видах сборная Азербайджана не только не выигрывала континентальный чемпионат, но даже не выходила в финал.

Финальная игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Эльшада Гулиева! Единственный гол на 25-й минуте забил Сеймур Мамедов.

С Румынией мы уже играли на групповой стадии, и тогда потерпели поражение со счетом 0:2. В финале удалось взять реванш!

Также на пути к чемпионству Азербайджан одолел Испанию (5:1) и Албанию (1:0), заняв 2-е место в группе «B». Затем в 1/8 финала со счетом 3:0 был побежден Израиль, в четвертьфинале наши футболисты с результатом 1:0 обыграли хозяев чемпионата – словаков, а в полуфинале выиграли 3:2 у Казахстана.

Бронзовые медали чемпионата Европы достались Болгарии, которая в матче за бронзу обыграла казахов со счетом 4:1.

В финальной стадии чемпионата Европы 24 команды были поделены на 6 групп. Сборные, занявшие 1-2-е места, напрямую выходили в 1/8 финала. К ним присоединились также четыре лучшие команды среди занявших 3-и места.

Мини-футбол не стоит путать с футзалом. Данные соревнования проводятся не под эгидой УЕФА. Организатором является Европейская мини-футбольная федерация.

Основные отличия мини-футбола от футзала заключаются в том, что игра проводится на площадке с искусственным газоном, которую окружают барьеры, в связи с чем мяч значительно реже уходит в аут.