Глава мирового автоспорта эксклюзивно для haqqin.az: «Пока я президент, хочу, чтобы «Формула-1» оставалась в Азербайджане»

Мохаммед Бен Сулайем, в декабре прошлого года возглавивший Международную федерацию автоспорта (FIA), впервые прибыл в Азербайджан. Бывший гонщик, многократный победитель различных раллийных гонок, в том числе и 14-кратный чемпион ралли Ближнего Востока, а ныне руководитель мирового автоспорта нашел время в своем напряженном графике, чтобы пообщаться в режиме блиц с haqqin.az.

- Соревнования «Формулы-1» проходят в Баку в шестой раз. Вы возглавили FIA не так давно, но наверняка смотрели предыдущие Гран-при Азербайджана. Какое у вас в целом сложилось впечатление о бакинских гонках?

- Я впервые в Азербайджане. Мне здесь очень нравится. И мне очень нравится, как работает Автомобильная федерация вашей страны, как она привлекает людей, в том числе маршалов и волонтеров, как организовывает мероприятия.

Гран-при Азербайджана… Для меня это классическая современная гонка, но с очень быстрой трассой. На мой взгляд, эта трасса очень сильно отличается от всех остальных.

- Согласны ли Вы с тем, что Гран-при Азербайджана – одна из самых захватывающих и зрелищных гонок в календаре «Формулы-1», если не самая зрелищная?

- Болельщикам нравится, что в Баку всегда много событий, много аварий. В Азербайджане не бывает скучно. А с введением новых правил, думаю, мы увидим больше красивых обгонов. И это все будет еще более волнительно для болельщиков, для пилотов, для команд, для всех.

- Вчера вы провели встречу с президентом Федерации автоспорта Азербайджана Анаром Алекперовым. Что обсуждалось и какие договоренности были достигнуты?

- Мы счастливы, что в автоспорте есть такой человек, как Анар Алекперов, который руководит Азербайджанской федерацией. Всегда приятно встречаться с людьми, которые любят автоспорт, любят машины и рев моторов. У нас состоялась встреча, на которой мы обсуждали не только «Формулу-1», но и развитие автоспорта. Причем не только в Азербайджане, а во всем регионе. И мы, конечно, будем использовать опыт вашей страны.

- У Азербайджана контракт с «Формулой-1» до 2024 года. Вы, как президент FIA, бывший профессиональный спортсмен и просто любитель автогонок, хотели бы, чтобы контракт был продлен?

- Конечно, я поддерживаю эту идею. Нам не хотелось бы, чтобы «Формула-1» быстро покинула Азербайджан. Нам хочется стабильности. Баку имеет большое значение для «Формулы-1». И я верю, что обе стороны проявят рассудительность в переговорах, а FIA будет хорошим посредником. Но определенно я хочу, чтобы «Формула-1» была в Азербайджане надолго. И особенно пока я президент FIA. Я буду счастлив оказать для этого любую поддержку.