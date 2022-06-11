Турецкая армия понесла потери в Ираке

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате взрыва самодельной взрывчатки, ранее заложенной террористами в районе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака, погиб 1 военнослужащий турецкой армии, еще трое получили ранения.

В заявлении министерства отмечается, что шехидом стал военнослужащий Фуат Озер.

«Трое наших героических товарищей получили ранения, и они были немедленно переведены в больницу, началось их лечение», - сообщает министерство.