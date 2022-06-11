Цены на бензин вызвали протесты в Польше

Польские автомобилисты устроили акцию протеста из-за высоких цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает портал Money.pl.

В рамках демонстрации водители заблокировали более 160 заправочных станций компании Orlen. Участники акции приобретают небольшое количество бензина и при этом долго производят заправку своих транспортных средств, общаясь с другими клиентами АЗС, чем создают очереди.

Ранее сообщалось, что инфляция в Польше в мае составила 13,9 процента. Это стало максимально высоким показателем за последние 24 года.