Макрон, Шольц и Драги запланировали совместный визит в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить Киев. Об этом сообщает BILD am Sonntag.

По данным газеты, они запланировали визит на текущий месяц и собираются посетить столицу Украины до начала саммита G7, который пройдет 26–28 июня. BILD am Sonntag подчеркивает, что Шольц и Макрон давно обсуждают эту поездку, а сам визит должен стать демонстрацией единства Европы по вопросу Украины. Кроме того, именно Макрон предложил пригласить в Киев Марио Драги.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что из-за последствий введенных против России санкций, которые на каждой европейской стране отражаются по-разному, становится все сложнее сохранять единство Евросоюза.