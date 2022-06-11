Турция все еще не хочет видеть Швецию и Финляндию в НАТО

Турция по-прежнему отрицательно относится к планам вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским, сообщает ТАСС.

«Добивающиеся членства в НАТО [Швеция и Финляндия] поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции», — сказал министр, приехавший в Чехию с визитом.

Чешский министр, в свою очередь, сказал, что позиции Праги и Анкары по этому вопросу расходятся.

«Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе», — пояснил Липавский.