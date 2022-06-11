В Лондон супруги полетели на празднование «платиновой» годовщины правления королевы Елизаветы II. В свой калифорнийский особняк стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов Гарри и Меган вернулись в минувшее воскресенье.

Члены британской королевской семьи, принц Гарри и его жена, Меган Маркл, эмигрировавшие в США из-за семейных разногласий, подверглись резкой критике за перелет из Лондона в Калифорнию на бизнес-джете Bombardier 6000.

По мнению экспертов-экологов, полет, который обошелся британскому принцу и его жене в 160.000 фунтов стерлингов, стал причиной выброса в атмосферу 60 тонн углекислого газа. Эксперты утверждают, что перелет в Лондон обычным коммерческим рейсом позволил бы сократить эти показатели в десять раз.

Эксперты напоминают, что, согласно Парижскому соглашению по климату, количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу, не должно превышать 2,1 тонны на человека в год. Таким образом, всего за одну поездку Гарри и Меган превысили эту норму в 15 раз.

«Они мелят всякую чепуху о помощи людям на планете, но при этом летают на частных самолетах, - возмущается Том Куинн, эксперт по британской королевской семье. - Они призывают заботиться об окружающей среде и одновременно игнорируют все нормы. Это же просто лицемерие!..».

Куинн отмечает, что Bombardier 6000 — это самолет «российских олигархов или самых равнодушных людей в мире». По его мнению, самим фактом полета на этом бизнес-джете Гарри и Меган «показали средний палец всему экологическому лобби».

Ранее британские СМИ сообщали, что самолетом Bombardier 6000, на котором члены королевской семьи прилетели на празднования в Лондон, пользовались несколько российских бизнесменов, в том числе Роман Абрамович и Фархад Ахмедов.