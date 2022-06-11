Жаля Агазаде, собкор 01:09

Проливные дожди, начавшиеся вчера вечером в Дашкесанском районе, стали причиной стихийного бедствия в селах Алаханчаллы и Чанагчи. Мосты, соединяющие эти села, рухнули, а отломившиеся от скал валуны заблокировали дороги. Особенно досталось селу Алаханчаллы, где наводнение разрушило целые хозяйства, смыло поля и скот, затопило дома и автомобили. Как сообщил haqqin.az Васиф Мустафаев, глава Алаханчаллы и еще нескольких сел, несмотря на то, что проливные дожди и наводнения для этих мест не в новинку, стихийных бедствий такого масштаба еще никогда не было.

«Три «ГАЗели», два УАЗа и несколько автомобилей «Нива», принадлежавших сельчанам, просто смыло потоками воды, - рассказал Мустафаев. - Рано утром удалось вытащить из воды «ГАЗели». УАЗ полностью развалился, да и «Нива» пришла в негодность». Кроме того, потоки воды смыли во дворах более 150 голов крупного и мелкого рогатого скота, много домашней птицы. «Алаханчаллы - большое село, в нем около 100 домов и более 800 жителей, - пояснил Мустафаев. – Сельчане массово выращивают здесь картофель, фасоль и капусту. К сожалению, почти все пахотные земли были вчера затоплены. Кроме того, были разрушены дороги к селам, повреждены коммуникации и электрические линии. Есть дома, которые полностью затоплены, продукты питания в них испорчены, а бытовая техника вышла из строя…».

По словам Мустафаева, со вчерашнего дня на месте работает районная администрация. Уже подвезли крупную технику, которая занялась расчисткой дорог. После возобновления движения будут отремонтированы линии освещения и связи. В настоящее время Дашкесанская районная комиссия по чрезвычайным ситуациям работает над определением суммы ущерба, нанесенного стихией. В Исполнительной власти заявили, что говорить о точных цифрах пока рано. Отметим, что над Гейгелем также прокатились ливневые дожди, уровень воды в реке Гошгар резко повысился.