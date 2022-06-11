В соцсетях распространилось видео из раздевалки сборной Азербайджана по мини-футболу, где наша команда празднует свою победу на чемпионате Европы.

Наши футболисты устроили небольшое театрализованное представление. Несмотря на победу в финале, они почему-то сидели грустными… Но все это продолжалось до тех пор, пока в раздевалку не принесли чемпионский кубок. Вот тут началось настоящее празднование!

Стоит сказать, что неофициальным гимном для нашей мини-футбольной сборной стала песня Yaşa Azərbaycan. После каждой победы на чемпионате Европы подопечные Эльшада Гулиева радовались и танцевали под эту песню. Так было и после успеха в решающем матче.

Напомним, сборная Азербайджана провела на Евро семь матчей, в которых одержала шесть побед, в том числе и над Румынией (1:0) в субботнем финале.