Премьер-министр Израиля: Иран чрезвычайно близок к обладанию ядерным оружием

Иранские власти активно приближаются к созданию ядерного оружия, что требует более жесткой реакции Запада. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в опубликованном в воскресенье интервью британской газете The Sunday Telegraph.

"Иран обогащает уран с беспрецедентной скоростью и чрезвычайно близок к обладанию ядерным оружием, - считает он. - Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может вскоре получить в свое распоряжение ядерную бомбу. Мир должен занять жесткую позицию и сказать исламскому режиму в Иране: "Нет ядерного оружия - нет санкций".

В свою очередь источники издания сообщили, что Израиль попросил Великобританию рассмотреть возможность создания специального механизма для предотвращения разработки Ираном атомного оружия, который подразумевал бы ужесточение санкций в отношении Тегерана в случае продолжения реализации ядерной программы.