Байден объявит о поездке в Саудовскую Аравию

Белый дом в понедельник планирует объявить о готовящейся поездке президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на источники в американской администрации газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Байден намерен посетить королевство в рамках более широкой поездки по региону, во время которой он также собирается сделать остановку в Израиле. Источники газеты отмечают, что в данный момент в планах американского лидера значится встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В субботу Байден заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу своего возможного визита в Саудовскую Аравию. При этом он упомянул о «более общей» встрече в королевстве, посвященной вопросам безопасности, сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.