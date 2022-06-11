Ильхам Алиев написал Владимиру Путину

«Многовековая дружба и добрососедство, связывающие наши народы, являются надежной основой устойчивого развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Особое удовлетворение вызывает сотрудничество наших стран по широкому спектру вопросов двусторонней повестки дня». Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту РФ Владимиру Путину в связи с праздником – День России.

Глава государства подчеркнул, что подписание в феврале текущего года Декларации о союзническом взаимодействии показало высокий уровень межгосударственных связей, сложившихся за последние тридцать лет.

«Уверен, что отношения между Азербайджаном и Россией будут и впредь неуклонно укрепляться, расширяться нашими совместными усилиями во благо наших народов и стран», - написал Ильхам Алиев.